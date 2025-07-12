Kahramanmaraş’ta cafe ve dondurma sektörünün yükselen markası Hacı Mehmet Şan Premium, Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şehrin gastronomisine modern ve özgün dokunuşlar katan marka, Binevler şubesi önünde düzenlediği geleneksel aşure ikramıyla büyük takdir topladı.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe ilgi büyük olurken, ikram edilen aşureler hem lezzeti hem de manevi anlamıyla gönüllere dokundu.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Hacı Mehmet Şan Premium Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Şan , “Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan aşure geleneğini yaşatmak bizim için önemli. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında vatandaşlarımızla bu paylaşımın mutluluğunu yaşadık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bu güzel organizasyondan dolayı Hacı Mehmet Şan Premium ailesine teşekkür ederek, benzer etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti. Aşure ikramı, lezzet ile maneviyatı buluşturan bir atmosferde, Kahramanmaraşlıların hafızasında güzel bir iz bıraktı.