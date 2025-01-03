İşletme, bu özel geceyi paylaşmanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz salep ikram etti.

Soğuk kış günlerinde sıcak bir dokunuşla gönüllere hitap eden Hacı Mehmet Şan Premium, misafirlerine sunduğu salep ikramıyla büyük beğeni topladı. İşletmenin sıcak ve samimi ortamında yapılan bu ikram, hem yürekleri ısıttı hem de Regaip Kandili’nin anlamını ve önemini bir kez daha hatırlattı.

Şehirdeki sosyal ve kültürel etkinlikleriyle dikkat çeken Hacı Mehmet Şan Premium, bu tür organizasyonlarla toplumsal dayanışma ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Vatandaşlar, Hacı Mehmet Şan Premium’un bu nazik jestinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, işletmeye teşekkürlerini iletti. Bu anlamlı etkinlik, şehrin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren güzel bir örnek olarak hafızalara kazındı.