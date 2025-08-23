Kahramanmaraş iş dünyasının sevilen isimlerinden Eşref Şekerli’nin oğlu Hacı Vehbi, Zeynep Esra ile hayatını birleştirdi. Görkemli düğün töreni, kentin iş insanlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Başta MÜSİAD önceki dönem Başkanı Abdurrahman Kaan olmak üzere birçok davetlinin katıldığı gecede, özel bir grup tarafından seslendirilen ilahi ve ezgiler misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

Törende Ahmet Çelik, evlilik kurumunun kutsiyetine vurgu yaparken, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın yaptığı dualarla genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilendi.

Düğün sonrası açıklamada bulunan iş insanı Eşref Şekerli, “Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ise genç çiftin mutluluğuna ortak olurken, Hacı Vehbi ve Zeynep Esra’ya ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.