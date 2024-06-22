Kahramanmaraş'ta, Atatürk parkında karşılanan hacılar, bir süre görmedikleri sevdikleriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Sevdiklerinin gözyaşları ve dualar eşliğinde karşıladığı hacılar, kutsal topraklardan dönmenin mutluluğunu paylaştı.

Karşılama sırasında açıklamalarda bulunan Kafile Başkanı Kemal Önyurt, kutsal topraklardan dönen hacıları tebrik etti. Uyduran, “Hac farizasını yerine getirerek yurda dönen tüm hacılarımızı kutluyor ve Allah'ın kabul etmesini diliyorum. Gelecek yıl da bu kutsal görevin nasip olmasını temenni ediyorum,” dedi.

Hacdan dönen vatandaşlar, yakınlarıyla hasret giderirken duygu dolu anlar yaşandı. Hacıların anlattığı anılar ve yaşadıkları manevi deneyimler, karşılamaya gelenlere büyük bir heyecan ve mutluluk yaşattı.

Kahramanmaraş’ta hacılar, kutsal topraklardan dönüşlerinin ardından sevdikleriyle bir araya gelmenin sevincini yaşarken, şehrin her köşesinde büyük bir coşku ve mutluluk hakim oldu.