Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, işlemler sırasında S.Y.’nin saldırısına uğradı.

Fabrika sahibi olduğu belirtilen S.Y., ayağından yaralı olan avukat Coşkun Özbek ve arkadaşına, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi.

Polise aramasını söyledi

Avukat Coşkun ise yanında haciz işlemine gelen ve görüntüleri kaydeden başka bir avukata, "Polisi arar mısın?" dedi.

S.Y. avukata saldırırken yanındaki kızı da ona engel olmaya çalıştı.

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Telefonla kayıt altına alındı

O anlar, diğer avukat tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Saldırı sonrası avukat Coşkun Özbek'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.