Hafıza, hayatımızı anlamlandırmaya yarar. İnsanların geçmişte öğrendikleri bilgileri hatırlamalarına, yeni bilgileri öğrenmelerine ve yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olan önemli bir zihinsel işlevdir.

Hafızayı kaybetmek veya zayıflaması, can sıkıcı durumlara meydan verir. İlerleyen yaşlarda unutkanlık, alzheimer ve demans gibi hastalıkları ortaya çıkarır.

Erken yaşlarda dahi görülebilen unutkanlık, gündelik hayatı zorlaştırır.

Hafızayı güçlü tutmak için zihinsel egzersizler ve beslenme büyük önem taşır. Hafıza koruyucu gıdaları tüketmek beyin loblarını onarmaya yardımcı olur.

Hafızanın ilacı

Unutkanlık yaşayanlar, düzenli havuç suyu içerek hafızasını kuvvetlendirebilir.

Havuç, içerisinde bulunan beta-karoten ayrıca bilişsel işlevi iyileştirir ve yaşa bağlı hafıza sorunlarıyla bunama riskini azaltır.

Zekayı geliştirmeye yarayan havuç suyu, zihnin diri tutulmasını sağlar.

Havuç suyuna 1 damla sıvıyağ eklenmesi faydayı arttırır.