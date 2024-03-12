Kahramanmaraş'ta Üç Kardeşler Ocakbaşı İşletmesi, anlamlı bir programa imza atarak, Hafızlık Kuran Kursu öğrencilerine iftar yemeği ikramında bulundu.

Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak adına her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik bu yıl hafız adayı öğrenciler ile gerçekleştirildi.

Öğrenciler, hem doyurucu bir iftar yapma hem de ramazan ayında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu anlamlı program, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutarken, Ramazan ayının bereketini de daha da artırdı.

Üç Kardeşler Ocakbaşı İşletme Sahibi Davut Akdere burada yaptığı açıklamada, Her yıl geleneksel olarak yaptığımız ramazan ayının ilk günü kebap ikramımızı bu yıl hafız öğrencilerimizle gerçekleştirdik. İnşallah imkan olursa her yıl düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.