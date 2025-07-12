Türkiye genelinde bu hafta sonu sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Başkent Ankara’da termometrelerin 37 ila 38 dereceyi göstermesi beklenirken, İstanbul’da sıcaklıklar 30 ila 31 derece arasında olacak. İzmir’de ise hava daha da sıcak; 35 ila 37 derece arasında değişen değerler öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dışarı çıkarken dikkatli olmaları öneriliyor. Ayrıca, sıcak çarpması riskine karşı bol sıvı tüketilmesi ve güneşten koruyucu önlemler alınması tavsiye ediliyor.