Pazar günü de büyük bir kalabalığı ağırlayan fuar, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulundu. Aileler, arkadaş grupları ve bireyler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan fuar, keyifli pazar alışverişi ve etkinliklerle zenginleşti.

Katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan fuar, şehirdeki hareketliliği artırarak vatandaşların sosyal yaşamına renk kattı. Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini ve toplumsal dinamizmini bir kez daha ön plana çıkaran Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerden tam not aldı ve şehrin sosyal hayatına olumlu katkılar sundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu