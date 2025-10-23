Ankara'nın Kazan ilçesinde yer alan yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 23 Ekim 2024 tarihinde saat 15.26'da vardiya değişimi sırasında bir terör saldırısı düzenlendi.

16 bin kişinin çalıştığı TUSAŞ merkez yerleşkesinde düzenlenen saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit olmuş, 22 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirilmişti.

TUSAŞ, terör saldırısının yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

TUSAŞ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yâd ediyoruz. Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun."