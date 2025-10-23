Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u 13 Haziran 2020’de darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş, hakkında dava açılmıştı. Davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış Ozan Güven, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, ‘Hakaret’ ve ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise beraat etmişti.

Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kararını ertelemeyen mahkeme, Bulutsuz'un ise ‘Basit yaralama’ suçundan beraatine karar vermişti. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, verilen kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığını belirtti. İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığını ifade ederek yapılan itirazları oy birliği ile kesin olarak reddetti.

Böylece Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek onanmış oldu. Bu durumda oyuncu Ozan Güven denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Kararın ardından taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.