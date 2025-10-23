Thumbs B C Cada4Bad68F407Ec1Cf4C0Ee4B6Fbef2

Samsunspor - Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Samsunspor ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması 23 Ekim Perşembe günü oynanacak.
📍 Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Maç saati: 22.00 (TSİ)

Samsun

Samsunspor - Dinamo Kiev Maçı Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma tabii dijital platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Maçın Hakemleri

Zorlu mücadeleyi İzlanda Futbol Federasyonu’ndan Ivar Orri Kristjansson yönetecek.
Kristjansson’un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Samsunspor Galibiyet Peşinde

Grubun ilk haftasında deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup eden Samsunspor, 2. haftada evinde oynayacağı Dinamo Kiev maçını da kazanarak puanını 6’ya yükseltmek istiyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa arenasında iyi bir başlangıcı sürdürmeyi hedefliyor.

Maç Bilgileri Özeti

