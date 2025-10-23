ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2025-Kaymakamlık/2 sınavı için başvurular 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Adaylar bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvuruda bulunabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 65 (altmış beş) kaymakam adayı alınacaktır.

Adaylar başvurularını, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Geç başvuru günü 6 Kasım 2025 tarihidir.

