Fenerbahçe - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşması bu akşam (21 Ekim 2025 Salı) günü oynanacak.
📍 Stat: Chobani Stadı
Maç saati: 19.45
📺 Yayın: TRT 1 (canlı yayın)
⚖️ Hakem: Jakob Kehlet (Danimarka)
Yardımcı hakemler: Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen

Fenerbahçe Moral Depoladı

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçta Nice’i sahasında 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde etmişti.
Süper Lig’de son olarak Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa’da da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Stuttgart’ın Avrupa Performansı

Alman temsilcisi Stuttgart, grubun ilk maçında sahasında Celta Vigo’yu 2-1 yenerken, ikinci hafta mücadelesinde Basel’e deplasmanda 2-0 yenilmişti.
Avrupa’da istikrarsız bir grafik çizen Stuttgart, Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe’de 4 Eksik

Fenerbahçe’de Stuttgart maçı öncesi 4 oyuncu kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe Avrupa’da 293. Sınavında

Fenerbahçe, Stuttgart karşısında Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.
Bugüne kadar oynadığı 292 maçta:

Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 400 gol atarken, 416 gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi’nde 151. Maç

Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi formatında bugüne dek 150 maça çıktı.
Bu maçlarda:

