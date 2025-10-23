Fenerbahçe - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşması bu akşam (21 Ekim 2025 Salı) günü oynanacak.
📍 Stat: Chobani Stadı
⏰ Maç saati: 19.45
📺 Yayın: TRT 1 (canlı yayın)
⚖️ Hakem: Jakob Kehlet (Danimarka)
Yardımcı hakemler: Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen
Fenerbahçe Moral Depoladı
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçta Nice’i sahasında 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde etmişti.
Süper Lig’de son olarak Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa’da da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Stuttgart’ın Avrupa Performansı
Alman temsilcisi Stuttgart, grubun ilk maçında sahasında Celta Vigo’yu 2-1 yenerken, ikinci hafta mücadelesinde Basel’e deplasmanda 2-0 yenilmişti.
Avrupa’da istikrarsız bir grafik çizen Stuttgart, Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmak istiyor.
Fenerbahçe’de 4 Eksik
Fenerbahçe’de Stuttgart maçı öncesi 4 oyuncu kadroda yer almayacak.
Fenerbahçe Avrupa’da 293. Sınavında
Fenerbahçe, Stuttgart karşısında Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.
Bugüne kadar oynadığı 292 maçta:
Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 400 gol atarken, 416 gol yedi.
UEFA Avrupa Ligi’nde 151. Maç
Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi formatında bugüne dek 150 maça çıktı.
Bu maçlarda: