Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 5.531 TL seviyesinden tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 5.573 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Çeyrek altın fiyatı: 9.740 TL

Cumhuriyet altını fiyatı: 38.800 TL

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında, ons altın fiyatı da güne artışla başladı. Önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazanan ons altın, şu sıralarda 4.124 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikalarına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra, küresel ekonomik görünümün altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Ayrıca, jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksindeki hareketlilik de yatırımcıların güvenli liman talebini şekillendiriyor.

Uzmanlardan Altın Yorumu

Piyasa uzmanları, gram altının kısa vadede 5.550 – 5.600 TL bandında dalgalanabileceğini, ons altının ise 4.100 dolar seviyesinin üzerinde tutunması halinde yükseliş eğilimini sürdürebileceğini ifade ediyor.