'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz hafta doğum yapmış, bebeğini kucağına almıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bağdat Caddesi’nde yaşanan motosiklet kazasında bir araç, seyir halindeki motosiklete çarparak kontrolden çıktı ve kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen oyuncunun başına dikiş atıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan araç ve motosiklet sürücülerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Helvacıoğlu 7 aylık hamileyken de denizde bir çocuğun üzerine düşmesiyle büyük bir tehlike atlatmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun arkadaşı Sebile Ölmez sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız."

Kazanın ardından Helvacıoğlu'nun eşi Kaspar da, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak "Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız." dedi.