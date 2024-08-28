6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük deprem, Kahramanmaraş ve çevresinde geniş çaplı tahribata yol açtı. Bu felaketin ardından birçok aile evsiz kaldı ve çeşitli mağduriyetler yaşandı. Bu mağduriyetlerin arasında, Ebrar Siteleri'nde ailesini kaybeden ve konteyner kentte yaşamaya devam eden Sevgi Gökçeren’in yaşadığı sorunlar da dikkat çekiyor.

Sevgi Gökçeren, deprem felaketinde Güzelçay Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evinin tamamen yıkıldığını belirterek, mağduriyetini dile getirdi. Gökçeren, mevcut durumda, oturduğu evin arsa tapusunun babasının adına kayıtlı olduğunu ve bu nedenle hak sahipliğinin oluşmadığını ifade etti. Bu durumun, kendisinin ve ailesinin mağduriyetini daha da derinleştirdiğini vurgulayan Gökçeren, devlet büyüklerinden yardım talep etti.

Deprem sonrası geçici olarak konteyner kentte yaşamaya başlayan Sevgi Gökçeren, hem maddi hem de manevi olarak zorlu bir süreçten geçti. Ancak hak sahipliği konusundaki sorunlar nedeniyle çeşitli sosyal yardım ve desteklerden faydalanamadığını belirtiyor. Konteyner kentte yaşadığı süre boyunca yaşadığı zorlukları anlatan Gökçeren, devlet yetkililerinden bu konuda çözüm bekliyor.