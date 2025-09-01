“Galatasaray’da Forma Giymeyi Çok İsterim”

Galatasaray taraftarının uzun süredir gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formaya olan ilgisini açıkça dile getirdi. 343 Digital’in haberine göre milli yıldız şunları söyledi:

“Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Bu konuda yıllık ücretim sorun yaratırsa, bana düşen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım.”

“Ücretim Başkan’ın Takdirine Bağlı”

Milli futbolcu, transfer sürecinde mali konuların öncelik olmadığını da vurguladı:

“Sayın Başkan Dursun Özbek ne takdir ederse yıllık ücretim o olur. Dursun Başkan’ın bir telefonu bana yeter.”

Menajerinden Inter’e Mesaj

Öte yandan oyuncunun menajeri Gordon Stipiç’in de devrede olduğu ve Inter’le görüşmelere hazır olduğu belirtildi. Çalhanoğlu’nun bonservisinin makul bir rakam ve ödeme planıyla çözülmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.