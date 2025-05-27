TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş mücadelesinde Elazığspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve Elazığspor’un 1-0 önde götürdüğü mücadele, 56. dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.

Yardımcı Hakemin Başına Yabancı Madde İsabet Etti

Karşılaşmanın 56. dakikasında Elazığspor tribünlerinden atılan yabancı maddelerden biri yan hakemin kafasına isabet etti. Yardımcı hakemin yaralanması üzerine orta hakem oyunu durdurdu ve tüm hakem heyeti soyunma odasına gitti. Bu gelişmenin ardından karşılaşmanın tatil edildiği açıklandı.

Maç Başlamadan Gerginlik: “İntikam” Sloganları, Isınmada Kavga

Mücadele başlamadan dakikalar önce her iki takım oyuncuları arasında ısınma sırasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sahaya çevik kuvvet ve güvenlik güçleri girdi. Tribünlerden bu sırada “İntikam! İntikam!” sloganlarının atıldığı duyuldu.

İlk Maç da Olaylı Geçmişti

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma da tansiyonun yüksek olduğu anlara sahne olmuştu. Vanspor FK'nın 4-1 kazandığı ilk maçta sık sık oyun durmuş, oyuncular arasında gerginlikler yaşanmıştı. Rövanş maçı öncesi ise Vanspor FK, Elazığ'da konaklamamayı tercih etmişti.

TFF'nin Kararı Bekleniyor

Yaşanan olayların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na çevrildi. TFF'nin, yarıda kalan maçla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.