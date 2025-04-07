İsrail, bu sabah Gazze’de, görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak onları diri diri yaktı. Dünyada ilk kez gazeteciler bu şekilde topluca katledildi. İsrail, sadece insanları değil, gerçeği de yok etmeye çalışıyor.

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