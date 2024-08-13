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Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız futbolcunun menajerinin, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede "Ziyech'e Körfez ülkelerinden teklifler var. İsterseniz bu teklifleri getirebilirim." dediği öne sürüldü.

AYRILIK GÜNDEMDE

Yönetimin, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yüksek maaş yükünden kurtulmak için ayrılık seçeneğine sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sakatlıkların da etkisiyle Galatasaray formasıyla sadece 23 maçta görev alan Ziyech, bu süre zarfında 8 gol atıp, 4 asist yaparak toplamda 12 gole katkı sağladı.

Sezon sonunda Chelsea'den bonservisi alınan ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.