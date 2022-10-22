Hakkari'de 3 terörist yakalandı

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlıların evlerindeki aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S., üzerlerindeki uzun namlulu tüfek ve tabancayla yakalandı.

Üç kişi oldukları belirlenen zanlılar, olay sonrası kaçarak Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da dün gece yarısı devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

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