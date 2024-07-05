Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (55) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Diğer taraftan ekipler Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Mersin Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararına istinaden aranan A.G. (17) isimli şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık ve ceza infaz kurumundan firar suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilerek yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara karşı yürüttükleri kararlı mücadele ile bölge halkının güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Yapılan bu başarılı operasyonlar, jandarma ekiplerinin etkin ve titiz çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, halkın güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda, suç işleyen ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR