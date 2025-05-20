Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, üretici örgütlerine toptancı hali kurmaları için bedelsiz yer tahsis edilecek.

Bu hallerde kira bedelleri yüzde 75 oranında indirilecek ve gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.

Hallerde fiyat artıran, stokçuluk yapana 1 milyon lira ceza verilecek. Bozulan ürünleri çöpe dökene 200 bin lira ceza uygulanacak.

Marketler, sebze ve meyvelerin beşte birlik kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacak. Üreticiden mal almayan markete, 50 milyon lira ceza gelecek.