Halep'in Cemiliye bölgesindeki geçici yönetim tarafından açılan uzlaşı merkezi önünde yüzlerce devrik rejim askeri yeni yönetime girmek için sıra oluyor.

Yeni yönetimin temsilcileri, bu süreçte askerlerin kimlik bilgilerini, parmak izlerini, yaşadıkları yeri ve rejim döneminde üstlendikleri görevleri kaydediyor.

Kayıt işlemlerinin ardından kişilerin fotoğrafları çekiliyor ve kendilerine üç ay süreyle geçerli yeni kimlikler veriliyor. Bu kişilere, yeni kimlikler sayesinde ülkede güvenli bir şekilde dolaşabilecekleri belirtiliyor.