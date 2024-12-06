Halep kent merkezi ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren muhalifler, Hama'yı da aldı. Hama'da muhalifler kent merkezini ele geçirirken, rejim ordusu bölgeden çekildiğini açıkladı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayını ve buradaki hava savunma sistemleri ile çeşitli askeri mühimmatı ele geçirdi.

Suriye’de Hama’ya hakim olan rejim karşıtı güçler ilerlemeye devam ederek, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Rastende de hakimiyet sağladı.