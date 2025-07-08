İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef aldı. İsrail savaş uçağının bir binayı bombalamasının ardından, savaş helikopterinin bölgeye ateş açtığı görüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Halu Okulu'nu bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede büyük bir yangın çıktı.



İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.