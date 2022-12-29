Kahramanmaraş ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkı sunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Türkiye’nin ihracatta büyük ivme kazanmasını sağlarken binlerce kişiye de istihdam sağlamaya devam ediyor. Sürekli üretim odaklı çalışan Kipaş holding bu kapsamda, ülke ekonomisinin cari açığını azaltacak yatırım ve çalışmalarla da zirvedeki yerini koruyor.

Yaptığı büyük projeleri bir bir hayata geçiren Kipaş Holding yerli ve milli duruşuyla da adını zirvede tutarak insan odaklı çalışmalarıyla örnek bir şirket olmaya devam ediyor.



İş dünyasının sevilen ismi Kahramanmaraş’ın gururu ve ağabeyi Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Capital'in 2020’de düzenlediği Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı Araştırması'nda yer almıştı.

Kipaş Holding; tekstil, çimento, kağıt, enerji, eğitim ve lojistik yatırımları, çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir üretim ve hizmet anlayışı ile 38 yılı geçen tecrübesiyle; ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken, sosyal yardımlar ve projelerle milletimize destek oluyor. Sosyal projelerinin yanında eğitime verdiği değerle; ülkesine okullar kazandıran ve öğrencilere burs imkanı sağlayan, hastane yaptıran, taziyeevleri açan, Mehmetçik Vakfı'ndan spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan Kipaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, “gönlü zengin 50 İş insanı arasında yer almış ayni ve nakdi olarak çevreden spora, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yaptıkları yardım miktarıyla Türkiye’deki sayılı iş insanları arasında yer almayı başarmıştır. 2020 yılında “Biz bize yeteriz kampanyasına yaptığı 2,5 milyon liralık rekor bağış ve son olarak Sma hastası Yusuf Baran’a yaptığı 1 milyonluk bağış ile toplumun her kesiminden takdir toplamıştır..

Bu topraklardan kazandıklarını yine bu toprağın insanları ile paylaşmayı kendine ilke edinen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz sağladığı istihdam olanakları, yaptığı yatırım ve ülke ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlar ile de kamuoyunun takdirini kazanmaya devam etmektedir.