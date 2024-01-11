Milli Savunma Bakanlığı'nın güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı tamamen yasaklandı.

Alınan bilgiye göre harekata gidecek personele konuyla ilgili farkındalık eğitimi verilecek ve harekat alanında kurallara uyulmadığında neler yaşanabileceğinin anlatılacak. Kurallara uymayanlara TSK'dan ayrılığa varabilecek çok ağır yaptırımlar uygulanacak.

Tuzla Piyade Okulu'nda tartışma

Güvenlik Kaynakları: Yüksek Disiplin Kurulu bu ayın 2. Yarısı toplanacak ve ay bitmeden kararını verecek.

Almanya'nın Eurofighter satışına onay vermesi

Güvenlik Kaynakları: Eurofighterlar ile ilgili yeni bir gelişme yok ama Suudi Arabistan’a verilen onay önemli, ilerleyen dönemde bize de etki edeceğini düşünüyoruz.

Envantere yeni girecek deniz araçları

Güvenlik Kaynakları: İSTANBUL, DERYA, ARİF EKMEKÇİ GEMİLERİ VE MARLİN İDA’ların 19 OCAK’ta teslim edilmesi hazırlıkları var.