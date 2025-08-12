Kahramanmaraş’ın değerli iş insanı, Maraş Makarna Yönetim Kurulu Başkanı ve Onikişubatspor Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer, şehrin takımı Kahramanmaraşspor’a büyük bir jest yaptı.

Teknik Direktör Osman Bozkurt’un transfer listesinde yer alan 5 futbolcunun tüm transfer bedelini kendi cebinden karşılayan Gümüşer, bu oyuncuları takıma kazandırıyor.

Transfer görüşmelerinde sona gelinirken, imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Bu anlamlı destek, spor camiası ve taraftarlar tarafından büyük takdir topladı.

