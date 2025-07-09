Kahramanmaraş Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Hasan Can ile Seda Çalışır, düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Törende, siyasi ve bürokratik çevrelerin yanı sıra, kent protokolü ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve çok sayıda davetliler yer aldı.

Katılımın yoğun olduğu organizasyonda samimi, renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Genç çiftin nikâhını Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş kıyarken, törende yapılan konuşmalarda Hasan Can ve Seda Çalışır’a ömür boyu mutluluk temennileri dile getirildi.