Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uluslararası Bisiklet Birliği (USSSSCI) ve Spor Toto iş birliğiyle Onikişubat ilçesindeki Başkonuş Yaylası'nda iki gün süren yarışlarda Türkiye'nin 30 ilinden 225 sporcu, zorlu dağ parkurunda pedal çevirdi.

Elit erkeklerde Emre Yavuz, genç erkeklerde Çınar Serdaroğlu, elit kadınlarda Azize Bekar, genç kadınlarda da Emine Irmak Sezer birincilik elde etti.

Yarış direktörü Veysel Gülmez, yaptığı açıklamada, şampiyonada derece alan sporcuların, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Şampiyona hakkında bilgi veren Gülmez, şunları söyledi:

"İlk günde erkek ve kız 11 yaş altı yarışmacıları 1100 metrelik parkurda mücadele etti. Burada derece elde eden sporcularımız Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. İkinci gün ise ulusal ve uluslararası şampiyonalar ile olimpiyatlara puan veren yarışlar oldu. Elit erkek, elit kadın, genç erkek ve genç kadın kategori yarışlarında bisikletçilerimiz uzun ve zorlu ormanın içinde 3 bin 300 metrelik parkuru tamamlamaya çalıştı.”

Kahramanmaraş'ın sırtını dağa yaslayan bir spor merkezi olduğunu ifade eden Gülmez, "Depremden sonra hızlı bir şekilde ayaklanmamız gerekiyordu. İlimizde birçok spor etkinliği düzenledik. Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen bu şampiyona da halkımıza ve sporcularımıza moral oldu. İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş Genel Müdürü Mustafa işbilir ise Akdenizin İncisi Başkonuş Yaylası olarak sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarına ve olacaklarına dikkat çekti.

Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi.