Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Kaski) Genel Müdürlüğü 6 Şubat Depremlerinin İlk Anından İtibaren Hızlı Bir Şekilde Harekete Geçerek Kahramanmaraş İl Genelinde İçme Suyu Ve Kanalizasyon Şebeke Hatlarında Büyük Ölçüde Hasar Alan Altyapıyla İlgili Tüm Önlemleri Alarak Süreç Boyunca Çalışmalarını Aralıksız Sürdürdü.

Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Tarafından İçme Suyu Ve Tüm Altyapı Onarılarak Yeniden İşlevsel Hale Getirilebilme Çalışmaları İvedilikle Devam Ettiriliyor.

Sahada Aktif Olarak 7/24 Çalışan Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Kahramanmaraş Genelinde 185 Çağrı Merkezine İletilen Birçok Arızaya Gerekli Tadilat Ve Tamirat Çalışmalarını Yaparak Altyapıyı İşlevsel Hale Getiriyor.

Kaski Genel Müdürü Sayın Ahmet Kavak Da Bölgede Yürütülen Bu Çalışmaları Yerinde İnceleyerek Yetkililerden Bilgiler Aldı.

İl Geneli Tüm İlçe Ve Mahallelerde İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapı Bakım Onarım Ve Yenileme Çalışmaları Devam Ederken, İlave İçme Suyu Temini İçin İlgili Bölgelerde Yeni Kaynak Tarama Çalışmaları Da Aralıksız Sürdürülmekte.