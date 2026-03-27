Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, deprem bölgesinden alınan hasarlı araçların şase numaralarını değiştirerek yasa dışı şekilde piyasaya süren şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sahtecilik Ağı Deşifre Edildi

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin depremde ağır hasar almış araçların şase bilgilerini kopyalayarak yurt dışından getirilen araçlara işlediği tespit edildi.

Bu yöntemle araçların kimliklerinin değiştirildiği ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Birçok İlde Eş Zamanlı Operasyon

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Operasyon kapsamında:

Ankara

İstanbul

Konya

Adana

İzmir

Rize

Hatay

Kayseri

Diyarbakır

Kırıkkale

illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Üç Ayrı Suçtan Soruşturma

Şüpheliler hakkında:

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet

Resmi belgede sahtecilik

Nitelikli dolandırıcılık

suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Deprem sonrası oluşan hassas ortamı fırsata çevirmeye çalışan kişilere yönelik yürütülen bu operasyon, kamu güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, benzer suçlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.