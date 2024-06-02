Bertiz'de, sabahın erken saatlerinde tarlalara giden çiftçiler, yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını topluyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Nahiyesinde kiraz hasadı coşkuyla başladı. Bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olan kiraz, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bertiz, verimli toprakları ve elverişli iklimi koşulları ile hem tat hem de görünüm olarak çok güzel kirazların yetiştiği bir yer.

Her yılda olduğu gibi Bertizliler kirazlarını toplayarak emeklerinin karşılığını almayı hedefliyor.