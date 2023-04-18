Hasırcıoğlu Avm, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yönelik iftar programı düzenledi.
Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için gayret sarf eden Hasırcıoğlu Avm, Yörükselim mahalle sakinleriyle iftar programında bir araya geldi.
Çok Sayıda Vatandaşın Katıldığı İftar Programında Vatandaşlar ise Hasırcıoğlu Avm’ye Teşekkürlerini iletti.
Hasısrcıoğlu Avm Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu her zaman Kahramanmaraşlı vatandaşların yanında oldukları belirtti.
İftar programından sonra çocuklara pamuk şeker ikram edildi.