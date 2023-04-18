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Hasısrcıoğlu Avm Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu her zaman Kahramanmaraşlı vatandaşların yanında oldukları belirtti.

Çok Sayıda Vatandaşın Katıldığı İftar Programında Vatandaşlar ise Hasırcıoğlu Avm’ye Teşekkürlerini iletti.

Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için gayret sarf eden Hasırcıoğlu Avm, Yörükselim mahalle sakinleriyle iftar programında bir araya geldi.

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