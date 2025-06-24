Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, hastane bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Sapanca Devlet Hastanesi bahçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan 50 yaşındaki Ali Dursun, hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane Bahçesinde Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Sapanca Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Kamyonetiyle hastane bahçesine gelen Ali Dursun (50), burada karşılaştığı E.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

E.A., tartışmanın ardından aracına binen Dursun’a tabancayla ateş etti. Aracının içinde ağır yaralanan Dursun, olayın hemen ardından hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Ali Dursun, Sapanca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dursun’un cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Saldırganın Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, kaçan şüpheli E.A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.