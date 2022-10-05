Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntüler adeta kan dondurdu.

İstanbul Ataşehir'deki bir hastanede çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.

Yüzüne para fırlattı

Sağlık personeli tarafından kaydedilen görüntülerde, hastane çalışanının, konuşamayan yaşlı kadın hastayla alay ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan videoda şahsın, "Böbreğini alacağız." diyerek elindeki paraları kadının yüzüne fırlattığı görüldü.

"Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin seni ameliyat ediyorlar." diyerek korkutması ise pes dedirtti.

2 şahsın işine son verildi

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından hastanenin, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği ve adli süreç başlattığı öğrenildi.

"Duruma vaziyet edildi"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek."

Soruşturma başlatıldı

Hastane tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy’deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür.

Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eş zamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.