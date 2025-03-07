ANKARA (AA) - Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bazı bölgelerin sanayi alanı olmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'daki bazı bölgeler, "Arsuz Alakop Sanayi", "İskenderun Nardüzü Sanayi", "Hassa Akbez Sanayi", "Kırıkhan Sanayi", "Antakya Mansurlu Sanayi" ve "Samandağ Uzunbağ Sanayi" alanları olarak belirlendi.

Ayrıca, Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki bölgenin "Karadağ Sanayi Alanı", Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bölgenin de "Elbistan Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.

