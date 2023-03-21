Özer, "Kapsamlı istişareler sonrası Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitim öğretim başlayacak" dedi.

Kapsamlı istişareler sonrası 4 ilde eğitim kademeli başlayacak. Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende, Doğalyol ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik, Çelikhan ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri, Hatay'da Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor.

Bu 4 ildeki diğer ilçelerde ise eğitim öğretime başlama kararını o ilin valilikleri incelemeleri sonucu belirleyecek.