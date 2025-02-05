Depremlerin en fazla hasar bıraktığı Hatay'da, 88 binden fazla yapı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bunların arasında 57 blokundan 43'ü depremde yıkılan ve 526 kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki "600 Evler Sitesi" olarak bilinen 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi de yer aldı. Proje sayesinde fore kazık üzerine radye temel ve dolguyla güçlendirilen zemine, 25 blok inşa edildi.

Osmaniye'de de 6 Şubat'taki depremlerde 273 bina yıkıldı. Her biri 9 katlı 14 bloku bulunan Metin Tamer Sitesi'nin 2 blokunun da depremde yerle bir olması nedeniyle 132 kişi yaşamını yitirdi. Yerinde dönüşümle inşa edilen sitede, sağlam zemin üzerine yapılmış 427 konut ve 88 iş yeri yeniden yükseldi.