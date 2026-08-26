Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarına karşı yürüttüğü titiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Antakya ilçesinde yaşanan hırsızlık vakası, emniyetin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı.

İnşaat Şantiyesinden ve Kurumdan Kablo Çaldılar

Edinilen bilgilere göre, Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesi ile bir kurumdan çok sayıda bakır kablonun çalındığı ihbarı, emniyet güçlerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerinde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

8 Zanlı Çıkarıldıkları Hakimlikçe Tutuklandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan B.M, E.K, S.H, M.H, M.S, Y.E, M.G. ve M.K. isimli 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlıların tamamı, üzerlerine atılı hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.