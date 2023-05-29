İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Birinci ve ikinci tur sonuçları karşılaştırıldığında haritada rengi değişen tek il Hatay oldu.

Hatay'da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 48.08, Erdoğan ise yüzde 48.03 oy almıştı. İkinci turda Erdoğan yüzde 50.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.86 oy aldı.

İlk turda çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nu desteklediği Hatay, ikinci turda tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı.