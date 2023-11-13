Hafta sonu Kahramanmaraş’ta başlayan etkinliklerde, balon ve kukla gösterileri, karaoke, ‘tahmin et bakalım’ gibi çocukların katılım sağlayacağı aktivitelerin yanı sıra geleneksel oyunlar, dev jenga, sihirli labirent ile depremin çocuklar üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanıyor.

Etkinliklerde ayrıca çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla da atölye çalışmaları ve sahne gösterileri de düzenleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ara tatilde de deprem bölgesinde çocukların yanında olduklarını söyledi. Bakan Özhaseki mesajında, “Her şey, çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için.” dedi.

İlki Kahramanmaraş’ta başlayan ve konteyner kentlere yakın uygun alanlarda düzenlenen etkinlikler, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da 17 Kasım’a kadar sürecek.