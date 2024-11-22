MERSİN (AA) - SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon 27 Ocak'ta alan Atakaş Hatayspor, 13. haftada konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Geçen sezon 27 Ocak'ta ligin 23. haftasında Adana Demirspor'a konuk olduğu müsabakadan 1-0 galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 3 puan sevinci yaşadığı karşılaşmadan bu yana deplasmanda kazanamıyor.

Bu sezon bay geçtiği hafta nedeniyle 11 müsabakaya çıkan bordo-beyazlılar, 5 deplasmana konuk oldu.

Hatayspor, 4 mağlubiyet yaşadığı dış saha maçlarından 1 de beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte Galatasaray'a 2-1, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor'a 3-2, ikas Eyüpspor'a 2-0 yenilen Akdeniz ekibi, Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.





- Geçen hafta 167 günlük galibiyet hasreti dinmişti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım'da Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek 167 gün sonra galibiyet hasretini sonlandırmıştı.

Bordo-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakası öncesi son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında almıştı.

Deplasmandaki 3 puan özlemini de dindirmek isteyen Hatayspor, 24 Kasım Pazar günü ligin 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Akdeniz ekibi, Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.





- Başkan Mıstıkoğlu: "İnşallah Konya'dan 3 puanla döneceğiz"

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin uzun zaman sonra takıma moral olduğunu söyledi.

Teknik ekip ve futbolcuların geçen hafta tesis gezisi ve taraftar buluşması kapsamında Hatay'ı ziyaret ettiğini anımsatan Mıstıkoğlu, "Hatay'a gelen futbolcular hangi şehir için oynadıklarını daha iyi gördü. Bu ziyaret onları motive etti. Daha fazla hırslandılar. Kendilerine olan güvenleri arttı." dedi.

Konyaspor maçını "kritik bir viraj" olarak değerlendiren Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında depremden sonra bütün maçlarımıza deplasmanda çıkıyor gibiyiz çünkü iç saha maçlarımızı Mersin'de oynuyoruz. Deplasmanda da olsa Mersin'de de olsa bütün maçlarımızdan galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. Bu hafta oynayacağımız Konyaspor karşılaşmasından çok umutluyuz. Maçı kazanacağımıza inanıyorum. Takımımız şu an gayet iyi durumda, futbolcularımızın morali çok iyi. İnşallah Konya'dan 3 puanla döneceğiz."