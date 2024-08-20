Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, yoğun katılımla sürüyor. Açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan fuar alanı birbirinden özel etkinliklerle vatandaşlardan tam not aldı. hem ulusal hem de yerel sanatçıların ziyaretçilerle buluştuğu fuar alanında yerel sanatçı Hatice Gökçeli, dinleyicilere unutulmaz bir Türk Halk Müziği ziyafeti sundu.

Hatice Gökçeli'nin sahne aldığı gece, fuar alanında bulunan müzikseverler için büyük bir keyif ve coşku kaynağı oldu. Gökçeli'nin etkileyici performansı, katılımcılardan büyük alkış aldı ve Türk Halk Müziği'nin zengin repertuarı fuar ziyaretçilerine sunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen bu özel gece, fuarın kültürel zenginliğini ve sanatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.