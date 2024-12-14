Aralık ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde Kahramanmaraş’ta kış kendini hissettirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın parçalı bulutlu bir hava beklenirken, soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Özellikle ilçe dağlarına yağan karla birlikte şehir merkezinde sıcaklık değerleri daha düşük hissediliyor.

Geçtiğimiz günlerde halk arasında “Maraş’ın deli poyrazı” olarak bilinen sert rüzgârın tekrar etkili olup olmayacağı merak konusu oluyor.

Bugün itibarıyla şehirde hâkim olan rüzgâr, soğuk havayla birleşirken, şehir merkezindeki berrak hava ve güneşin yanıltıcı olabileceği vatandaşların soba kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor

Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle çoğunlukla evde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanların ise sıkı giyinerek önlem alması tavsiye ediliyor.