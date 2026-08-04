Milyonlarca vatandaşın ve askerî kesimin merakla beklediği 2026 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Şura, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesine ilişkin kritik atama ve terfi kararlarını karara bağladı.
Açıklanan kararlar doğrultusunda TSK'da önemli görev değişimleri ve süre uzatımları hayata geçirildi:
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Atama: Komuta kademesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.
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Görev Süresi Uzatılan İsim: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi, alınan karar gereği bir yıl süreyle uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğine yön veren YAŞ toplantısının sonuçları, devletin resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.