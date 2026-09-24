Telefondaki Kavga Gece Yarısı Baskınına Dönüştü

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A., mağdur C.B. ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, taraflar arasında önceden gelen bir alacak verecek husumeti olduğunu belirtti.

Mütalaaya göre; sanık A.A., 13 Nisan 2025 tarihinde C.B.'yi arayarak alacağını tekrar talep etti. Telefonda başlayan sert tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan A.A., gece saatlerinde motosikletine binerek C.B.'nin ikametine gitti.

Av Tüfeğiyle Dehşet Saçtı: Karın ve Bacağından Vurdu

Sokakta çıkan arbedede A.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle C.B.'ye 2 el ateş etti. Karın ve bacak bölgesinden ağır yaralanan C.B. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Kimin Yaraladığını Bilmiyorum" Dedi, Beraatini İstedi

Savunması alınan sanık A.A. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek olayı inkar etti. C.B.'nin telefonda kendisine hakaret ettiğini ileri süren sanık, "Olay günü havaya ateş ettim. C.B.'yi kimin yaraladığını bilmiyorum. Müştekiyi hedef alarak ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Mağdur C.B. ise sanığın doğruları söylemediğini vurgulayarak kendisini doğrudan hedef alıp ateş eden A.A.'dan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararını Verdi: Tutukluluğu Devam Edecek

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen ceza miktarı ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.