Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki yangının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En az 111 kişinin hayatını kaybettiği eyalette, yaralar sarılmaya çalışılıyor.

ABD`nin Hawaii eyaleti son yüzyılın en büyük yangın felaketini yaşıyor.

En az 111 kişinin hayatını kaybettiği eyalette, kayıplar aranıyor.

Hawaii Valisi Josh Green, 470 arama kurtarma personeli ve 40 özel eğitimli köpekle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Neredeyse tümü yok olan Lahaina kasabasından kurtulanlar yas tutmak için bir araya geldi.